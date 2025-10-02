Andrea Belotti è stato operato oggi a seguito dell'infortunio riportato nella partita tra Cagliari e Inter e l'operazione, fa sapere il club sardo, è perfettamente riuscita. Questo il comunicato del club.
"Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". L'attaccante si era fatto male in occasione di Cagliari-Inter ed è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo.
