Risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra. È l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Marcus Thuram il giorno dopo il fastidio avvertito nel corso di Inter-Slavia Praga.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante francese salterà la partita contro la Cremonese e non risponderà alla convocazione della Francia (qualificazioni mondiali del 10 e 13 ottobre rispettivamente contro Azerbaigian e Islanda). Si cercherà di recuperarlo per la Roma il prossimo 18 ottobre come anticipato da FcInter1908.it.