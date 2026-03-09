Infortunio Calhanoglu, la conferma di GdS: “Salta l’Atalanta”

Il calciatore turco si è fermato ancora: era rientrato in Coppa Italia con il Como e non ha giocato il derby

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 14:47)

Alla fine della partita contro il Milan, ma anche durante la gara quando non si è alzato dalla panchina per il riscaldamento, tutti si sono chiesti perché Calhanoglunon aveva giocato neanche un minuto del derby se alla vigilia Chivu aveva detto di averlo a disposizione. Il giocatore, rientrato contro il Como dopo un altro stop, non è entrato "perché non stava bene", ha spiegato in conferenza stampa poi il mister.

E questa mattina è arrivata la notizia secondo la quale il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento all'adduttore. Così è arrivata una spiegazione alla sua assenza in una gara chiave come quella contro i rossoneri. Una sconfitta dalla quale bisognerà rialzarsi subito, sabato ci sarà la sfida contro l'Atalanta, ma il turco - conferma La Gazzetta dello Sport- non ci sarà.

Anche secondo la rosea il giocatore dovrebbe saltare la sfida con gli uomini di Palladino (che in questi giorni sono impegnati con gli ottavi di Champions) e prima della pausa (e lui è tra i convocati di Montella per i play-off di qualificazione ai Mondiali) ci sarà la gara con la Fiorentina, che diventa un obiettivo per il nuovo rientro del centrocampista.