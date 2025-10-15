L'Inter perde per un po' di tempo il suo terzo portiere, Raffaele Di Gennaro. L'estremo difensore si è fatto male ieri durante la seduta di allenamento come ha spiegato l'Inter in una nota pubblicata sul sito ufficiale.
UFFICIALE / Inter, infortunio per Di Gennaro: dovrà operarsi
UFFICIALE / Inter, infortunio per Di Gennaro: dovrà operarsi
Il terzo portiere nerazzurro dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per un problema al polso destro
Il calciatore si è sottoposto ad esami e questo è quanto scrive il club nerazzurro rispetto alla diagnosi dei medici:
Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico.
