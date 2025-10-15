FC Inter 1908
UFFICIALE / Inter, infortunio per Di Gennaro: dovrà operarsi

Il terzo portiere nerazzurro dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per un problema al polso destro
Eva A. Provenzano
L'Inter perde per un po' di tempo il suo terzo portiere, Raffaele Di Gennaro. L'estremo difensore si è fatto male ieri durante la seduta di allenamento come ha spiegato l'Inter in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Il calciatore si è sottoposto ad esami e questo è quanto scrive il club nerazzurro rispetto alla diagnosi dei medici:

Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico. 

(Fonte: inter.it)

