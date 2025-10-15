UFFICIALE / Inter, infortunio per Di Gennaro: dovrà operarsi

L'Inter perde per un po' di tempo il suo terzo portiere, Raffaele Di Gennaro . L'estremo difensore si è fatto male ieri durante la seduta di allenamento come ha spiegato l'Inter in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Il calciatore si è sottoposto ad esami e questo è quanto scrive il club nerazzurro rispetto alla diagnosi dei medici: