Buon compleanno al portiere nerazzurro, tornato a Milano nell'estate del 2023 dopo essere cresciuto nel vivaio interista
Buon compleanno a Raffaele Di Gennaro: il portiere nerazzurro compie oggi 32 anni. Nato a Saronno il 3 ottobre 1993, Raffaele è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: nel 2011/12 Di Gennaro ha vinto da protagonista il campionato Primavera e la NextGen Series.

Tornato all'Inter nell'estate del 2023, Raffaele festeggia il suo terzo compleanno da portiere nerazzurro. Dal suo ritorno a Milano Di Gennaro ha vinto una Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella, entrambi nella stagione 2023/24. Nella stessa annata Raffaele ha fatto anche il suo esordio in Serie A, giocando nell'ultima giornata contro l'Hellas Verona.

Al portiere dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!

