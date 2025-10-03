Buon compleanno a Raffaele Di Gennaro: il portiere nerazzurro compie oggi 32 anni. Nato a Saronno il 3 ottobre 1993, Raffaele è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: nel 2011/12 Di Gennaro ha vinto da protagonista il campionato Primavera e la NextGen Series.
Di Gennaro compie 32 anni: il messaggio di auguri da parte dell’Inter
Buon compleanno al portiere nerazzurro, tornato a Milano nell'estate del 2023 dopo essere cresciuto nel vivaio interista
Tornato all'Inter nell'estate del 2023, Raffaele festeggia il suo terzo compleanno da portiere nerazzurro. Dal suo ritorno a Milano Di Gennaro ha vinto una Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella, entrambi nella stagione 2023/24. Nella stessa annata Raffaele ha fatto anche il suo esordio in Serie A, giocando nell'ultima giornata contro l'Hellas Verona.
Al portiere dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!
