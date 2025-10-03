Buon compleanno a Raffaele Di Gennaro: il portiere nerazzurro compie oggi 32 anni. Nato a Saronno il 3 ottobre 1993, Raffaele è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro: nel 2011/12 Di Gennaro ha vinto da protagonista il campionato Primavera e la NextGen Series.