Lazio, per Castellanos lesione muscolare. Salta anche la gara con l’Inter

Il calciatore si è fatto male venerdì in allenamento e dagli esami effettuati servirà oltre un mese per la ripresa

La Lazio ha perso per infortunio Valentin Castellanos. Il calciatore biancoceleste, che ha finora raccolto sei presenze segnato due gol e fornito tre assist, si è fermato venerdì scorso durante un allenamento a Formello. Gli esami a cui si è sottoposto parlata di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra.