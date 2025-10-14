Lazio, per Castellanos lesione muscolare. Salta anche la gara con l’Inter

La Lazio ha perso per infortunio Valentin Castellanos. Il calciatore biancoceleste, che ha finora raccolto sei presenze segnato due gol e fornito tre assist, si è fermato venerdì scorso durante un allenamento a Formello. Gli esami a cui si è sottoposto parlata di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra.
"Una diagnosi che prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile solo dopo la prossima sosta per le nazionali prevista dal 10 al 18 novembre", spiega Skysport. Il calciatore salterà quindi anche la gara contro l'Inter che si giocherà a San Siro il 9 novembre alle 20.45. Di recente l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ha perso anche altri giocatori come Zaccagni e Rovella.
(fonte: Skysport)
