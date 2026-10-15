SportMediaset ha chiesto al dottor Vitali, Responsabile Sportgevity Medicine del San Raffaele di Milano, quale Ã¨ la causa che ha portato all'infortunio di capitan Lautaro: Â«Sovraccarico muscolare dei flessori della coscia come nel caso del giocatore dell'Inter Ã¨ segno di qualcosa che si Ã¨ allungato, che Ã¨ andato in sovraccarico, che ha lavorato di piÃ¹. Sono i muscoli che hanno bisogno adesso almeno di tre settimane di riposo con dei controlli ecografici per vederne la guarigioneÂ», ha sottolineato il dottore.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«PerchÃ© accade? Spesso per dei carichi di lavoro che sono cambiati in settimana, delle partite ravvicinate o un riscaldamento magari un po' affrettato, per cui il muscolo non era pronto per quel tipo di attivitÃ Â», ha spiegato il medico a proposito di quelle che possono essere le cause che hanno portato al problema di Lautaro.

(Fonte: SM)