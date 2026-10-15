"Risentimento non è di per sé un termine che ha un corrispettivo clinico, ma è utilizzato per riferirsi a diversi problemi muscolari, da una contrattura o un’elongazione – conosciuta anche come ‘stiramento’ –fino a una vera e propria lesione delle fibre muscolari, comunemente definita anche ‘strappo’, che è più grave". Il professor Roberto Rossi, direttore del reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino ha parlato a Gazzetta Active che gli ha chiesto indicazioni sull'infortunio di Lautaro Martinez.

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“Il termine ‘risentimento muscolare’ potrebbe essere legato a una contrattura, un affaticamento, magari con qualche piccola lesione delle fibre, ma senza una vera e propria lacerazione macroscopica del muscolo. Una contrattura però richiede solo una decina di giorni di recupero, quindi meno di quanto previsto in questo caso”. Il secondo infortunio di cui si parla quando si usa il termine ‘risentimento’ è invece l’elongazione, o stiramento, che richiede indicativamente sulle tre settimane di recupero", si legge.

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L'infortunio di Lautaro

"Bisogna però considerare che perparliamo di un infortunio al flessore, una parte molto delicata per un calciatore perché viene sollecitata in qualsiasi scatto e in molti movimenti del gioco: cambi di direzione, salti, atterraggi. Sono tra i muscoli più sollecitati. Infatti, notiamo che gli infortuni ai flessori sono molto più frequenti rispetto a quelli degli estensori. Questo potrebbe quindi aggiungere dell’ulteriore tempo di recupero che ci fa arrivare alla data di cui si parla", ha aggiunto.

"Se si parla di tempi di recupero così lunghi potrebbe trattarsi anche di una distrazione muscolare o strappo. Le lesioni muscolari possono essere classificate in diversi gradi a seconda della loro estensione: nelle forme meno estese come quelle di primo o secondo grado il recupero può richiedere circa un mese, mentre nelle lesioni di grado maggiore si può arrivare anche a due o tre mesi. Dipende dal tipo di lacerazione, da quante fibre muscolari sono coinvolte e dalla sede della lesione", ha spiegato inoltre.

(Fonte: gazzetta.it)