Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi, alla vigilia della partita contro la “sua” Atalanta, Bastoni proverà a capire se può allenarsi con il gruppo. "Dipende solo dalle sue sensazioni e dal dolore, perché gli esami hanno escluso fratture o altri danni gravi (edema osseo) alla gamba. Non è evidentemente un periodo felice per il difensore della Nazionale, fischiato a ogni tocco di palla in tutti gli stadi avversari dopo la famosa simulazione contro lo juventino Kalulu. Domani al suo posto potrebbe giocare Carlos Augusto".