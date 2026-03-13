FC Inter 1908
Inter-Atalanta, Bastoni in dubbio: oggi test decisivo. Si scalda Carlos Augusto

In vista della gara di domani contro l'Atalanta, Cristian Chivu potrebbe dover fare a meno di Alessandro Bastoni
In vista della gara di domani contro l'Atalanta, Cristian Chivu potrebbe dover fare a meno di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito la forte contusione alla tibia, rimediata in un contrasto con Rabiot nel secondo tempo del derby obbligandolo a uscire.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi, alla vigilia della partita contro la “sua” Atalanta, Bastoni proverà a capire se può allenarsi con il gruppo. "Dipende solo dalle sue sensazioni e dal dolore, perché gli esami hanno escluso fratture o altri danni gravi (edema osseo) alla gamba. Non è evidentemente un periodo felice per il difensore della Nazionale, fischiato a ogni tocco di palla in tutti gli stadi avversari dopo la famosa simulazione contro lo juventino Kalulu. Domani al suo posto potrebbe giocare Carlos Augusto".

