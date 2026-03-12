I numeri esprimono una sentenza chiara: Lautaro Martinez manca maledettamente a questa Inter. Senza il suo capitano, infatti, la squadra di Chivu ha un rendimento tutt'altro che forsennato e l'assenza dell'argentino si nota non solo per i gol in meno che arrivano dall'attacco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Toro manca anche da un punto di vista di personalità:
Senza Lautaro è un’altra Inter: i numeri sono chiari. Il piano di Chivu per il ritorno del Toro
"Senza il capitano è un’altra Inter e lo dicono i numeri: cinque gol in cinque partite, di cui due sugli sviluppi di un calcio d'angolo e uno su rigore, e solo il 40% di partite vinte. Con lui in campo la media è di circa il 77% da inizio stagione. Da quando si è fatto male contro il Bodo i nerazzurri hanno perso il ritorno contro i norvegesi, pareggiato a Como in Coppa Italia, perso di nuovo il derby e vinto contro Lecce e Genoa (...). L’idea di Chivu è schierare Lautaro contro la Fiorentina prima della sosta, ma il rientro in gruppo non è ancora avvenuto".
"Lautaro s’è fatto male al polpaccio sul sintetico del Bodo Glimt. Il piano è farlo rientrare in gruppo tra martedì e mercoledì prossimo per mettere minuti in vista della Fiorentina. Lautaro punta a giocare la “Finalissima” contro la Spagna del 27 marzo (...). Lautaro sta mancando all’Inter sotto più punti di vista. Il primo è emotivo, perché la sua “garra” traina il gruppo da sempre. Il secondo è tecnico. Quando gioca insieme a lui – e quest’anno l’ha fatto parecchie volte – Pio rende meglio e sforna assist. Fin qui gliene ha forniti tre in Serie A e uno in Champions League. Stesso discorso per Thuram, a caccia della forma migliore".
