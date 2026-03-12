"Senza il capitano è un’altra Inter e lo dicono i numeri: cinque gol in cinque partite, di cui due sugli sviluppi di un calcio d'angolo e uno su rigore, e solo il 40% di partite vinte. Con lui in campo la media è di circa il 77% da inizio stagione. Da quando si è fatto male contro il Bodo i nerazzurri hanno perso il ritorno contro i norvegesi, pareggiato a Como in Coppa Italia, perso di nuovo il derby e vinto contro Lecce e Genoa (...). L’idea di Chivu è schierare Lautaro contro la Fiorentina prima della sosta, ma il rientro in gruppo non è ancora avvenuto".