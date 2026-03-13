Dopo l'infortunio patito sul campo del Bodo, Lautaro Martinez è tornato a correre sul campo verde di Appiano. Il rientro è vicino

Gianni Pampinella Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 09:46)

Dopo l'infortunio patito sul campo del Bodo, Lautaro Martinez è tornato a correre sul campo verde di Appiano. Segno che il recupero del capitano nerazzurro procede bene e il rientro è dietro l'angolo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, 22 giorni di terapie e di blando lavoro in palestra sono bastati per cominciare la seconda fase della riabilitazione, secondo un programma di recupero che dovrebbe consentirgli di tornare disponibile per la trasferta del 22 marzo a Firenze.

"Il polpaccio sfregiato in Norvegia non provoca più grandi fastidi, trasmettendo un clima di ottimismo che serviva alla squadra nella settimana di assorbimento del secondo derby perso. Non poter contare su Lautaro domani contro l’Atalanta, per la sesta partita di fila, è un problema. Ma sapere di poterlo arruolare per l’impegno successivo è confortante: l’Inter del 2026 è strettamente dipendente dalla presenza del proprio capitano. Con lui coinvolto, la squadra ha vinto il 77 per cento delle partite; senza il numero 10, la percentuale scende al 40. Non solo. Da quando Chivu ha perso la stella polare, il riferimento tecnico-tattico della manovra offensiva, l’Inter ha segnato solo 5 gol in 5 partite, rimanendo a zero nelle ultime due contro Como e Milan. Non può essere un caso".

"Lautaro è un calciatore fondamentale non solo perché è il capocannoniere del campionato e in generale un ottimo finalizzatore. Ma anche perché nel tempo ha acquisito lo status di guida spirituale del gruppo. In campo alleggerisce la tensione, perché si assume le responsabilità e attira su di sé le attenzioni degli avversari. Fuori accoglie le istanze e le perplessità dei compagni, aiutandoli a risolvere i problemi quotidiani di spogliatoio".

"Il commissario tecnico, Lionel Scaloni, ha già parlato a Lautaro garantendogli la convocazione in caso di avvenuta guarigione. E allora è assai probabile che la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, Chivu possa finalmente riabbracciarlo per testarne la condizione atletica: contro la Fiorentina non lo utilizzerà a tempo pieno, anzi magari lo farà partire dalla panchina insieme a Calhanoglu, l’altro campione convalescente. Ma gli concederà una mezz’ora, a prescindere dallo svolgimento della partita".

