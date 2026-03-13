In vista della gara contro l'Inter, Raffaele Palladino potrebbe tornare ad avere a disposizione il brasiliano

Gianni Pampinella Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 11:32)

In vista della gara contro l'Inter, Raffaele Palladino potrebbe tornare ad avere a disposizione Ederson. Ieri il giocatore ha svolto parte della seduta insieme al gruppo, anche se sarà l’allenamento di oggi pomeriggio a sciogliere ogni dubbio. "La sensazione è quella che possa finalmente tornare nella lista dei convocati per la sfida di San Siro. Un recupero che sarebbe importantissimo per l’Atalanta e per Palladino, che sta facendo a meno di uno dei suoi migliori giocatori dalla sfida contro il Napoli del 22 febbraio".

"Una piccolissima speranza di tornare a sedersi in panchina ce l’hanno anche Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori. Ieri, i due hanno svolto una sessione di allenamento individuale in campo e se dopo oggi pomeriggio le valutazioni dovessero essere positive, ecco che insieme al resto della squadra potrebbero partire anche loro in direzione San Siro".

"Un recupero è invece certo. Dopo la forte contusione al ginocchio sinistro subita proprio sul campo della Lazio che lo ha costretto a saltare la sfida casalinga di campionato contro l’Udinese, Giorgio Scalvini è pronto a riprendere il suo posto nella difesa della Dea. Insieme a lui, Djimsiti e Ahanor sono leggermente avanti al momento rispetto ai compagni Hien e Kolasinac, partiti dall’inizio nella sconfitta contro il Bayern".