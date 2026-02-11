FC Inter 1908
Inter, riecco Barella e Calhanoglu: “C’è un candidato forte per partire titolare con la Juve”

L'Inter ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro la Juve. Chivu ha avuto la bella notizia del ritorno in gruppo di due titolari
Andrea Della Sala Redattore 

Nella giornata di ieri, l'Inter ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro la Juve. Chivu ha avuto la bella notizia del ritorno in gruppo di due titolari come Calhanoglu e Barella.

Come scrive il Corriere dello Sport, "sono da considerare recuperati. Le sedute da oggi a venerdì, però, stabiliranno se e come potranno essere impiegati nel big-match di sabato con la Juventus. Abitualmente, Chivu è molto cauto nel riproporre i giocatori infortunati. Ma una settimana di lavoro potrebbe essere sufficiente affinché almeno uno dei due centrocampisti riesca a guadagnarsi una maglia da titolare. In questo senso, il candidato forte è Barella, essendo fermo da un paio di settimane contro il mese di Calhanoglu. Insomma, potrebbe aver meno bisogno di carburare".

"Peraltro, c’è anche un altro aspetto da considerare. Dopo la Juve, l’Inter avrà il play-off di Champions contro il Bodo/Glimt, con l’andata che si disputerà in Norvegia. Ebbene il freddo e il campo sintetico sono tutt’altro che le condizioni ideali per lanciare giocatori reduci da infortuni. Ad oggi, comunque, sono tutte valutazioni premature. A proposito di Calhanoglu, ieri il centrocampista ha ricevuto anche la visita alla Pinetina del suo ct Montella, che lunedì, invece, era stato a Torino per incontrare Yildiz", aggiunge il quotidiano.

