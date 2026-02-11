L'Inter ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro la Juve. Chivu ha avuto la bella notizia del ritorno in gruppo di due titolari

Andrea Della Sala Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 10:46)

Nella giornata di ieri, l'Inter ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro la Juve. Chivu ha avuto la bella notizia del ritorno in gruppo di due titolari come Calhanoglu e Barella.