"Peraltro, c’è anche un altro aspetto da considerare. Dopo la Juve, l’Inter avrà il play-off di Champions contro il Bodo/Glimt, con l’andata che si disputerà in Norvegia. Ebbene il freddo e il campo sintetico sono tutt’altro che le condizioni ideali per lanciare giocatori reduci da infortuni. Ad oggi, comunque, sono tutte valutazioni premature. A proposito di Calhanoglu, ieri il centrocampista ha ricevuto anche la visita alla Pinetina del suo ct Montella, che lunedì, invece, era stato a Torino per incontrare Yildiz", aggiunge il quotidiano.
