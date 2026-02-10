FC Inter 1908
Sky – Verso Inter-Juve, Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo

La settimana che porta all'attesissima Inter-Juve, regala due ottime notizie a Cristian Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La settimana che porta all'attesissima Inter-Juve, regala due ottime notizie a Cristian Chivu. Secondo quanto riporta Sky Sport, sia Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono tornati a lavorare in gruppo.

Il centrocampista turco si era infortunato nel corso della gara contro il Napoli, gli esami avevano evidenziato un risentimento al soleo sinistro. Barella, invece, si era infortunato poco prima della trasferta di Dortmund, lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Entrambi adesso saranno a disposizione di Chivu in vista della fondamentale gara contro i bianconeri

