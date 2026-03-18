Alessandro Bastoni dovrebbe farcela a strappare una convocazione per Fiorentina-Inter. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni del difensore nerazzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni CdS – Inter, Bastoni parzialmente in gruppo ma per Firenze dovrebbe strappare la convocazione
news
CdS – Inter, Bastoni parzialmente in gruppo ma per Firenze dovrebbe strappare la convocazione
Alessandro Bastoni dovrebbe farcela a strappare una convocazione per Fiorentina-Inter. A riferirlo è il Corriere dello Sport
"In casa nerazzurra viene monitorata anche la situazione di Bastoni, che avverte ancora un po' di fastidio alla tibia e ieri si è allenato solo parzialmente con i compagni. La convocazione per il Franchi non dovrebbe essere in dubbio mentre nei prossimi giorni si capirà se potrà essere titolare o in alternativa impiegato in corso d'opera in caso di necessità (...)".
"L’occasione di domenica sembra perfetta comunque per tornare a sorridere anche per la gioia di un gol. Servirebbe all’Inter per scacciare via i brutti pensieri dell’ultima settimana e a Thuram stesso per scrollarsi di dosso l’apatia di questo periodo"
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA