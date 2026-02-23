FC Inter 1908
Inter-Bodo, convocazione per Dumfries? "Ieri allenamento in gruppo, Chivu vuole…"

Inter-Bodo, convocazione per Dumfries? “Ieri allenamento in gruppo, Chivu vuole…”

Non giocherà, ma Denzel Dumfries potrebbe, in occasione della partita di domani sera tra Inter e Bodo Glimt, strappare una convocazione simbolica
Marco Macca
Marco Macca 

Non giocherà, ma Denzel Dumfries potrebbe, in occasione della partita di domani sera tra Inter e Bodo Glimt, strappare una convocazione simbolica, sintomo di come il suo rientro effettivo in campo sia sempre più vicino. Scrive la Gazzetta dello Sport:

Getty Images

"Una convocazione che avrebbe un sapore simbolico ma allo stesso tempo rappresenterebbe il «primo» ritorno — quello effettivo è sempre più vicino — di Denzel Dumfries. Non è il momento di rivederlo in campo, ma Chivu vuole ricominciare a dargli la possibilità di essere il più vicino possibile alla squadra e di vivere di nuovo il clima partita".

"Ieri l’olandese, out da inizio novembre, ha svolto tutto l’allenamento con i compagni (Calha invece no, solo una parte) e non è escluso che possa comparire nella lista dei convocati per Inter-Bodo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

