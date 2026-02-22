Le ultimissime su Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, ma anche i tempi di recupero di Lautaro Martinez post infortunio. Ecco cosa trapela sui tre in vista di Inter-Bodo/Glimt e non solo, secondo quanto riportato da Repubblica dopo la vittoria di Lecce.

“Martedì a San Siro contro il Bodo/Glimt i nerazzurri non saranno certo al completo. Non ci sarà Lautaro, che per recuperare dall’infortunio al polpaccio avrà bisogno di almeno altre quattro settimane .

Çalhanoglu e Dumfries, finalmente rientrati in gruppo, dovrebbero partire dalla panchina. Ma i giocatori a disposizione di Chivu bastano e avanzano – almeno sulla carta – per avere ragione di Hauge e compagni. Da Akanji a Bastoni, da Zieliński a Dimarco, fino agli attaccanti, l’Inter ha qualità tecnica in ogni reparto. La sfida sarà riuscire a sfruttarla, attraverso organizzazione tattica e coraggio nelle giocate”, si legge.