Dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Pisa, l'Inter di Cristian Chivu lavora ad Appiano Gentile per preparare la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro il Venezia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter-Venezia, Bonny non si allena con la squadra: domani la decisione sulla convocazione
news
Sky – Inter-Venezia, Bonny non si allena con la squadra: domani la decisione sulla convocazione
L'Inter di lavora ad Appiano Gentile per preparare la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro il Venezia
Come riferisce Sky Sport, sono previsti molti cambi: ci sarà un turnover quasi totale, per dare fiato ai calciatori che fin qui hanno giocato sempre o quasi in questa prima parte di stagione. Il punto interrogato è su Bonny, assente a Pisa per una sindrome influenzale. Secondo Sky, l'attaccante francese è recuperato e si è allenato con la squadra:
"Passata l’influenza, Bonny non si è allenato con la squadra. Nella giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, Chivu deciderà se portare (almeno in panchina) l’attaccante".
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA