Quella col Genoa per l'Inter è stata una serata quasi perfetta. Quasi perché l'unico neo è stato l'infortunio di Bonny. Per il francese non sono stati fissati esami strumentali ma la situazione va gestita con delicatezza senza affrettare i tempi.
Inter, Bonny salta il Como: il francese punta il derby. Ecco quando dovrebbe rientrare Lautaro
"L'attaccante dell’Inter era stato sostituito sabato sera nel finale del match contro il Genoa, la situazione risulta però sotto controllo e senz'altro il francese salterà la sfida di domani a Como. Lo staff medico nerazzurro lo seguirà passo dopo passo per provare a metterlo a disposizione di Chivu in vista del derby di domenica, quando potrà eventualmente tornare utile almeno come opzione dalla panchina", sottolinea il Corriere dello Sport.
"In questi giorni la situazione sarà più chiara, così come le relative tempistiche di recupero, ma non verrà corso nessun rischio visto che l'attacco deve già fare a meno di Lautaro. Il leader interista dal canto suo proverà a recuperare per la trasferta di Firenze".
(Corriere dello Sport)
