Dopo il lungo stop, il difensore centrale sarà a disposizione per la prossima gara di mercoledì con il Bologna

Non solo brutte notizie dall'infermeria. Se Inzaghi dovrà fare a meno di Mkhitaryan, Calhanoglu e Bisseck, potrà presto riavere due giocatori per il reparto difensivo. Pavard è a disposizione per domani, Acerbi lo sarà molto presto.