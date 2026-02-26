Come riporta La Gazzetta dello Sport, "C’è una buona notizia da Appiano Gentile: dopo Dumfries, che è tornato in campo nei minuti finali della partita contro il Bodo dopo quasi quattro mesi, anche Hakan Calhanoglu si avvia al rientro. Il turco si è allenato regolarmente con i compagni avanzando la sua candidatura per Inter-Genoa. Chivu potrebbe quindi ritrovare quasi tutta la rosa, ad eccezione di Lautaro Martinez che si è procurato in Norvegia una lesione a un polpaccio e ne avrà quindi ancora per diverse settimane. Possibili molte novità di formazione sabato sera, anche in prospettiva della semifinale di Coppa Italia in programma martedì prossimo a Como".