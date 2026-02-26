Dopo il ritorno in campo di Dumfries, Chivu aspetta anche un altro ritorno importante. Calhanoglu potrebbe essere a disposizione nella prossima sfida contro il Genoa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, Calhanoglu si candida per il Genoa. “Possibili molte novità di formazione”
news
Inter, Calhanoglu si candida per il Genoa. “Possibili molte novità di formazione”
Dopo il ritorno in campo di Dumfries, Chivu aspetta anche un altro ritorno importante. Il regista potrebbe essere a disposizione
Come riporta La Gazzetta dello Sport, "C’è una buona notizia da Appiano Gentile: dopo Dumfries, che è tornato in campo nei minuti finali della partita contro il Bodo dopo quasi quattro mesi, anche Hakan Calhanoglu si avvia al rientro. Il turco si è allenato regolarmente con i compagni avanzando la sua candidatura per Inter-Genoa. Chivu potrebbe quindi ritrovare quasi tutta la rosa, ad eccezione di Lautaro Martinez che si è procurato in Norvegia una lesione a un polpaccio e ne avrà quindi ancora per diverse settimane. Possibili molte novità di formazione sabato sera, anche in prospettiva della semifinale di Coppa Italia in programma martedì prossimo a Como".
© RIPRODUZIONE RISERVATA