Recupera Denzel Dumfries, non Hakan Calhanoglu. L'olandese torna a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Bodo/Glimt di domani, il turco invece no.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Altro forfait per Calhanoglu: non ha recuperato per Inter-Bodo di domani
news
Altro forfait per Calhanoglu: non ha recuperato per Inter-Bodo di domani
Recupera Denzel Dumfries, non Hakan Calhanoglu: altro forfait per il centrocampista, salta anche Inter-Bodo/Glimt di domani
Per la gara di ritorno dei playoff di Champions League, l'allenatore nerazzurro non potrà contare su Calha. Altro forfait per il centrocampista, non ha recuperato dall'affaticamento all'adduttore della gamba destra. Verrà poi rivalutato dallo staff medico in vista del Genoa, prossima gara di campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA