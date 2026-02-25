Buone notizie per Chivu che potrebbe presto recuperare una pedina molto importante nel suo scacchiere. Gli aggiornamenti sul regista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, secondo quanto riportato da Sky Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione
news
Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione
Buone notizie per Chivu che potrebbe presto recuperare una pedina molto importante nel suo scacchiere. Gli aggiornamenti sul regista
Lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione in Champions League.Tutti in gruppo tranne Lautaro Martinez. Presente quindi anche Calhanoglu che se farà un buon lavoro giovedèì e venerdì dovrebbe tornare tra i convocati per la gara con il Genoa
© RIPRODUZIONE RISERVATA