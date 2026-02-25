FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione

news

Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione

Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione - immagine 1
Buone notizie per Chivu che potrebbe presto recuperare una pedina molto importante nel suo scacchiere. Gli aggiornamenti sul regista
Andrea Della Sala Redattore 

Buone notizie per Chivu che potrebbe presto recuperare una pedina molto importante nel suo scacchiere. Gli aggiornamenti sul regista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, secondo quanto riportato da Sky Sport:

Inter, novità Calhanoglu: si allena con la squadra. Ecco quando tornerà a disposizione- immagine 2
Getty Images

Lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione in Champions League.Tutti in gruppo tranne Lautaro Martinez. Presente quindi anche Calhanoglu che se farà un buon lavoro giovedèì e venerdì dovrebbe tornare tra i convocati per la gara con il Genoa

Leggi anche
Altro forfait per Calhanoglu: non ha recuperato per Inter-Bodo di domani
Milan, trauma facciale e frattura della mascella per Loftus-Cheek: i tempi di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA