Sky – Inter, Carlos Augusto salta la Cremonese: ha già lasciato Appiano perché…

L'aggiornamento dal ritiro nerazzurro alla vigilia del prossimo impegno di campionato della squadra di Chivu
Daniele Vitiello
Non soltanto Dumfries, Barella e Calhanoglu. Verso Cremonese-Inter la novità è che mancherà anche Carlos Augusto. Il brasiliano, secondo quanto racconta Sky Sport, ha già lasciato Appiano Gentile e non prenderà parte alla trasferta di campionato contro la squadra di Davide Nicola.

Il motivo? Un affaticamento muscolare che dovrà essere monitorato con attenzione dallo staff medico nerazzurro. Chivu ovviamente spera di riaverlo a disposizione prima possibile. Intanto l'allenatore dell'Inter ha aggregato alla prima squadra Bovo, Cocchi e Kamate dall'Under 23.

