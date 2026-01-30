"All’improvviso, ecco il rinforzo: corre già alla Pinetina, circondato da scaramantica discrezione, e sarà pronto in tre settimane. Parliamo di Denzel Dumfries, fermo da inizio novembre causa problema alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico e la lunga riabilitazione in Olanda. Ma le ultime notizie sono così incoraggianti da collocare in secondo piano le notizie interlocutorie - se non negative - provenienti dal mercato", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Dumfries era e resta il titolare di cattedra, il maestro della fascia destra. Per il playoff di ritorno, da giocare a San Siro contro Bodo oppure Mou, dovrebbe essere disponibile. Tre mesi e mezzo ha dovuto aspettare per battere dolori e frustrazione ma ormai ha scollinato. Lo rivedremo presto, forte e determinato più di prima. In Champions subito", rivela La Gazzetta dello Sport.