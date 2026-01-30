FC Inter 1908
Inter, accelerata Dumfries: corre già ad Appiano. L’esterno anticipa i tempi, ecco quando torna

Doppia frenata nelle trattative per l'esterno, ma arrivano buone notizie dal titolare della fascia destra dell'Inter
Andrea Della Sala 

Doppia frenata nelle trattative per l'esterno. L'Inter non ha fatto alcun passo avanti per Perisic col Psv, che non molla l'esterno croato, e nemmeno per Diaby, per il quale l'Al Ittihad chiede più garanzie. Ma una buona notizia c'è comunque.

"All’improvviso, ecco il rinforzo: corre già alla Pinetina, circondato da scaramantica discrezione, e sarà pronto in tre settimane. Parliamo di Denzel Dumfries, fermo da inizio novembre causa problema alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico e la lunga riabilitazione in Olanda. Ma le ultime notizie sono così incoraggianti da collocare in secondo piano le notizie interlocutorie - se non negative - provenienti dal mercato", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Dumfries era e resta il titolare di cattedra, il maestro della fascia destra. Per il playoff di ritorno, da giocare a San Siro contro Bodo oppure Mou, dovrebbe essere disponibile. Tre mesi e mezzo ha dovuto aspettare per battere dolori e frustrazione ma ormai ha scollinato. Lo rivedremo presto, forte e determinato più di prima. In Champions subito", rivela La Gazzetta dello Sport.

 

 

 

