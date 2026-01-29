A Skysport, all'indomani dalla vittoria per due a zero contro il Borussia Dortmund che non è bastata ad evitare i play-off di Champions, hanno parlato della doppia operazione Perisic-Diaby.
news
Sky – Dumfries, segnali sui tempi di rientro che si accorciano. Oggi era ad Appiano e…
Ma Andrea Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri, a proposito della fascia destra ha anche aggiunto qualcos'altro parlando di Denzel Dumfries e del suo rientro in campo.
"Arrivano buone notizie da Appiano. Giornata di scarico dopo il ritorno in tarda mattinata dalla Germania. Di Dumfries abbiamo detto che sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe ritornare entro la fine di febbraio, tra l’andata e il ritorno dei play off per la qualificazione agli ottavi. Si deve capire il momento, la partita e tutto il processo di riaggregazione al resto della squadra. Ma oggi ha iniziato a fare qualcosina nel centro sportivo e c'è quindi davvero la possibilità di recuperarlo prima del previsto. Una buona notizia per un calciatore che si pensava dovesse tornare a marzo. Invece dovrebbe tornare prima perché i segnali sono positivi. Il fatto che lui sia ad Appiano e che inizi a fare qualche lavoro sembra un segnale sui tempi di rientro che ci accorciano", ha spiegato il giornalista.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA