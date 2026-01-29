FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Dumfries, segnali sui tempi di rientro che si accorciano. Oggi era ad Appiano e…

news

Sky – Dumfries, segnali sui tempi di rientro che si accorciano. Oggi era ad Appiano e…

Sky – Dumfries, segnali sui tempi di rientro che si accorciano. Oggi era ad Appiano e… - immagine 1
Il calciatore olandese potrebbe rientrare prima del previsto e non a metà marzo come si pensava dopo l'operazione alla caviglia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Skysport, all'indomani dalla vittoria per due a zero contro il Borussia Dortmund che non è bastata ad evitare i play-off di Champions, hanno parlato della doppia operazione Perisic-Diaby.

Sky – Dumfries, segnali sui tempi di rientro che si accorciano. Oggi era ad Appiano e…- immagine 2

Ma Andrea Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri, a proposito della fascia destra ha anche aggiunto qualcos'altro parlando di Denzel Dumfries e del suo rientro in campo.

"Arrivano buone notizie da Appiano. Giornata di scarico dopo il ritorno in tarda mattinata dalla Germania. Di Dumfries abbiamo detto che sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe ritornare entro la fine di febbraio, tra l’andata e il ritorno dei play off per la qualificazione agli ottavi. Si deve capire il momento, la partita e tutto il processo di riaggregazione al resto della squadra. Ma oggi ha iniziato a fare qualcosina nel centro sportivo e c'è quindi davvero la possibilità di recuperarlo prima del previsto. Una buona notizia per un calciatore che si pensava dovesse tornare a marzo. Invece dovrebbe tornare prima perché i segnali sono positivi. Il fatto che lui sia ad Appiano e che inizi a fare qualche lavoro sembra un segnale sui tempi di rientro che ci accorciano", ha spiegato il giornalista.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Inter, le tempistiche per il rientro di Barella: le gare che dovrà saltare. E Calhanoglu…
Barella stop: out per due settimane, l’Inter ha un piano. E su Calhanoglu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA