"Arrivano buone notizie da Appiano. Giornata di scarico dopo il ritorno in tarda mattinata dalla Germania. Di Dumfries abbiamo detto che sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe ritornare entro la fine di febbraio, tra l’andata e il ritorno dei play off per la qualificazione agli ottavi. Si deve capire il momento, la partita e tutto il processo di riaggregazione al resto della squadra. Ma oggi ha iniziato a fare qualcosina nel centro sportivo e c'è quindi davvero la possibilità di recuperarlo prima del previsto. Una buona notizia per un calciatore che si pensava dovesse tornare a marzo. Invece dovrebbe tornare prima perché i segnali sono positivi. Il fatto che lui sia ad Appiano e che inizi a fare qualche lavoro sembra un segnale sui tempi di rientro che ci accorciano", ha spiegato il giornalista.