Zielinski e Pavard, invece, hanno lavorato a parte. Il primo perché un po’ affaticato. Il secondo perché la sua caviglia sinistra è tornata a dare fastidio. Il match con il Como sembrava l’occasione giusta per riassaggiare il campo, anche dall’inizio, ma a questo punto l’ex Bayern è da considerare in dubbio. Come lo è il polacco. La sfida con il Psg è troppo ravvicinata per correre qualsiasi tipo di pericolo.

Il vero rebus anti-Como

In vista della gara di domani sera, allora, il rebus principale è chi affiancherà Thuram in attacco, considerato che sarebbe una grossa sorpresa se Lautaro venisse lanciato nell'undici titolare. Il vero problema è che nessuno tra Taremi, Arnautovic e Correa offre concrete garanzie. Se il francese, come si può leggere a parte, ha vissuto una seconda parte di stagione di grande difficoltà. Gli altri tre non si sono mai accesi. Ad eccezione dell’austriaco che, per un paio di mesi, è riuscito a segnare gol importanti in campionato. Poi, però, oltre ad essere condizionato da diversi acciacchi che ne hanno limitato il suo minutaggio, proprio nel momento di assoluto bisogno, ovvero la sfida con la Lazio di domenica scorsa, ha sbagliato l’ennesimo gol della sua seconda avventura nerazzurra. Alla fine, insomma, potrebbe toccare ancora a Taremi cominciare. L’iraniano aveva illuso nella doppia sfida con il Barcellona, confermandosi poi anche il Torino, ma contro i biancocelesti è tornato a steccare. In campionato, il suo bottino però è davvero striminzito: appena un gol, per di più su rigore, segnato lo scorso 26 gennaio a Lecce. Uno squillo da parte sua, peraltro, sarebbe importante. Se Lautaro sarà al suo posto a Monaco di Baviera, non è scontato poi che abbia la benzina per restare in campo fino alla fine. E allora Inzaghi avrebbe bisogno di un’alternativa su cui contare. Chissà che da Como non arrivi un segnale in questo senso", si legge.