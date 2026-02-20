"Lautaro, capitano costretto a mordere il freno per un po’, è il caso limite, ma l’argentino non è l’unico ad avere misurato sulla propria pelle quanto sia pericoloso il sintetico di Bodo, più vicino a un tappeto del Subbuteo steso male che a un regolare terreno da Champions (per questo, informalmente, l’Inter ha fatto sentire la propria voce con l’Uefa). Nella ventina di minuti giocati mercoledì in Norvegia anche Z ielinski ha sentito qualche dolorino dovuto proprio al campo, ma già ieri diceva di sentirsi molto meno acciaccato : non sono previsti esami, almeno per lui, e oggi verrà semplicemente valutato dallo staff medico . Se sarà pienamente integro, partirà per il Salento con buone chance di giocare subito , vista la grande emergenza in mezzo", rivela La Gazzetta dello Sport.

"All’Inter serve, infatti, un regista perché il tenutario del ruolo, Calhanoglu, in campionato non ci sarà: è squalificato assieme a Barella, ma non sarebbe stato comunque della contesa a causa dell’ultimo affaticamento muscolare, stavolta al quadricipite della gamba destra. È meno preoccupante del problema di Lautaro, ma tanto basta per rendere complicatissima anche la sua partecipazione al tentativo di rimonta di Champions di martedì in casa. Ieri il turco si è allenato ad Appiano assieme a Frattesi, che invece ha superato la febbre e i problemi gastrointestinali che gli avevano impedito la gita artica: l’azzurro domani sarà regolarmente convocato. In questo quadro poco sereno almeno una buona notizia ci sarebbe: Dumfries fa passi veloci per il ritorno. L’obiettivo è sprintare nel derby dell’8 marzo, ma nessuno si stupirebbe se fosse convocato già alla prossima di A, sabato 28 contro il Genoa a San Siro", chiude Gazzetta.