Non solo Lautaro, in casa Inter dopo la trasferta in Norvegia sono diverse le situazioni da monitorare con attenzione. Anche in vista della gara di domani contro il Lecce.
Inter, le novità sulle condizioni di Zielinski e Frattesi. I tempi di recupero per Calhaoglu e Dumfries
"Lautaro, capitano costretto a mordere il freno per un po’, è il caso limite, ma l’argentino non è l’unico ad avere misurato sulla propria pelle quanto sia pericoloso il sintetico di Bodo, più vicino a un tappeto del Subbuteo steso male che a un regolare terreno da Champions (per questo, informalmente, l’Inter ha fatto sentire la propria voce con l’Uefa). Nella ventina di minuti giocati mercoledì in Norvegia anche Zielinski ha sentito qualche dolorino dovuto proprio al campo, ma già ieri diceva di sentirsi molto meno acciaccato: non sono previsti esami, almeno per lui, e oggi verrà semplicemente valutato dallo staff medico. Se sarà pienamente integro, partirà per il Salento con buone chance di giocare subito, vista la grande emergenza in mezzo", rivela La Gazzetta dello Sport.
"All’Inter serve, infatti, un regista perché il tenutario del ruolo, Calhanoglu, in campionato non ci sarà: è squalificato assieme a Barella, ma non sarebbe stato comunque della contesa a causa dell’ultimo affaticamento muscolare, stavolta al quadricipite della gamba destra. È meno preoccupante del problema di Lautaro, ma tanto basta per rendere complicatissima anche la sua partecipazione al tentativo di rimonta di Champions di martedì in casa. Ieri il turco si è allenato ad Appiano assieme a Frattesi, che invece ha superato la febbre e i problemi gastrointestinali che gli avevano impedito la gita artica: l’azzurro domani sarà regolarmente convocato. In questo quadro poco sereno almeno una buona notizia ci sarebbe: Dumfries fa passi veloci per il ritorno. L’obiettivo è sprintare nel derby dell’8 marzo, ma nessuno si stupirebbe se fosse convocato già alla prossima di A, sabato 28 contro il Genoa a San Siro", chiude Gazzetta.
