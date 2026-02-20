Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha salutato Bodo con le dita incrociate sperando di non vivere il suo venerdì nero. Oggi Lautaro effettuerà gli esami all’Humanitas per stabilire l’entità dell’infortunio al polpaccio destro rimediato mercoledì. Chivu, la squadra e i dirigenti sperano in un risentimento di basso grado, in modo tale da poter pianificare il suo recupero in vista del derby. Difficilissimo. Lautaro stringerà i denti, ci proverà come sempre, ma le speranze di vederlo col Milan sono poche. Il polpaccio è un muscolo capace di darti del filo da torcere e i tempi sono stretti".