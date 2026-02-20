La sfida contro il Bodo non ha lasciato in eredità solo il 3-1 che l'Inter dovrà provare a ribaltare nel ritorno, ma anche l'infortunio di Lautaro Martinez.
Lautaro, attesa per gli esami: arrivato molto zoppicante in aeroporto. L’Inter spera: le novità
Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "L’Inter ha salutato Bodo con le dita incrociate sperando di non vivere il suo venerdì nero. Oggi Lautaro effettuerà gli esami all’Humanitas per stabilire l’entità dell’infortunio al polpaccio destro rimediato mercoledì. Chivu, la squadra e i dirigenti sperano in un risentimento di basso grado, in modo tale da poter pianificare il suo recupero in vista del derby. Difficilissimo. Lautaro stringerà i denti, ci proverà come sempre, ma le speranze di vederlo col Milan sono poche. Il polpaccio è un muscolo capace di darti del filo da torcere e i tempi sono stretti".
"Se l’infortunio dovesse essere di media o alta entità, l’argentino salterebbe il Milan e non solo. Il sintetico dell’Aspmyra, un buco nero capace di inghiottire diverse big — 33 successi interni su 44 gare europee dal 2020 a oggi — ha punto anche Lautaro, sostituito dopo un’ora. Ieri mattina l’argentino è arrivato all’aeroporto di Bodo zoppicando in modo vistoso. Ha scattato dei selfie coi tifosi e ha incassato diversi in bocca al lupo. A Pio il compito di non farlo rimpiangere", aggiunge il quotidiano.
