Lautaro, questa la sensazione sui tempi di recupero. Zielinski, sospiro di sollievo. Sembra…

C'è attesa per l'esito degli esami a cui si sottoporrà il capitano nerazzurro. Solo uno spavento per Zielinski
Gianni Pampinella
Per l'Inter la trasferta in terra norvegese è stata tutt'altro che semplice. Non solo la sconfitta, a preoccupare maggiormente Chivu e tifosi è l'infortunio di Lautaro Martinez. C'è ansia intorno alle condizioni del capitano, solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro.

"Riscontro che dovrebbe non essere necessario su Zielinski, fiducioso di poter essere a disposizione per la trasferta di Lecce. L’Inter, fortemente indispettita per aver giocato su un campo lontano dagli standard che richiederebbe una competizione come la Champions, sul polacco è più tranquilla. Sembra si sia trattato di un semplice spavento dopo l’impatto con l’insidioso sintetico di Bodø. Se tutto dovesse filare liscio anche oggi, non ci sarebbe bisogno di sottoporlo a ulteriori indagini", sottolinea il Corriere dello Sport.

Lautaro, questa la sensazione sui tempi di recupero. Zielinski, sospiro di sollievo. Sembra…- immagine 2

"Su Lautaro, invece, in casa nerazzurra provano a non farsi prendere dal panico, per cui ogni proiezione sul recupero del capitano dipenderà dall’esito degli accertamenti. La sensazione, stando anche alle parole di Chivu, è che possano servire almeno 2-3 settimane, il che significherebbe saltare certamente il derby. L’Inter affronterà poi Atalanta e Fiorentina prima della sosta. Il 22 marzo l’Argentina sfiderà la Spagna in Qatar per la Finalissima tra campioni del Sudamerica e campioni d’Europa".

Lautaro, questa la sensazione sui tempi di recupero. Zielinski, sospiro di sollievo. Sembra…- immagine 3
Getty Images

 

"Questo spingerà l’allenatore nerazzurro a dare ancora più spazio sia a Bonny che a Pio Esposito, sperando di poter tornare a contare intanto anche sulla miglior versione di Marcus Thuram. Il numero 9 nerazzurro ha segnato appena un gol, contro il Sassuolo, nelle ultime dieci apparizioni. Tocca a lui più di tutti dare un segnale importante nel momento del bisogno per il duplice obiettivo di preservare il vantaggio accumulato su Milan e Napoli e provare tra pochi giorni a San Siro a ribaltare il passivo accumulato in terra norvegese".  

(Corriere dello Sport)

