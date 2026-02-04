FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club

news

Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club

Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club - immagine 1
Il difensore e capitano del club partenopeo è stato costretto a uscire dal campo durante il match contro la Fiorentina
Fabio Alampi Redattore 

Brutte notizie per il Napoli: Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo in occasione del match contro la Fiorentina, sarà costretto ad operarsi. Il difensore e capitano azzurro dovrà rimanere ai box a tempo indefinito. Approfittando dell'infortunio al ginocchio, Di Lorenzo si opererà al piede

Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club- immagine 2
Getty Images

Questa la nota del club partenopeo:

In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.

(sscnapoli.it)

Leggi anche
Juve, nessuna lesione per Yildiz. Deciderà Spalletti come gestirlo in vista della gara con...
Inter, coperta corta a centrocampo: quando tornano Barella e Calhanoglu. Dumfries…

© RIPRODUZIONE RISERVATA