Brutte notizie per il Napoli: Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo in occasione del match contro la Fiorentina, sarà costretto ad operarsi. Il difensore e capitano azzurro dovrà rimanere ai box a tempo indefinito. Approfittando dell'infortunio al ginocchio, Di Lorenzo si opererà al piede
Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club
Il difensore e capitano del club partenopeo è stato costretto a uscire dal campo durante il match contro la Fiorentina
Questa la nota del club partenopeo:
In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa.
