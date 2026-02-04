FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter-Torino, Baroni in emergenza: Casadei non ci sarà causa febbre, le ultime

news

Inter-Torino, Baroni in emergenza: Casadei non ci sarà causa febbre, le ultime

Inter-Torino, Baroni in emergenza: Casadei non ci sarà causa febbre, le ultime - immagine 1
Il Torino si appresta a sfidare l'Inter per tentare l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, ma tra i granata mancherà anche Cesare Casadei
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Torino si appresta a sfidare l'Inter per tentare l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, ma tra i granata mancherà anche Cesare Casadei.

Inter-Torino, Baroni in emergenza: Casadei non ci sarà causa febbre, le ultime- immagine 2
Getty Images

Il centrocampista non è partito per Monza (si gioca all'U-Power e non a Milano perché lo stadio Meazza è indisponibile causa Olimpiadi) per un attacco febbrile ed è rimasto a riposo, allungando la lista degli assenti del tecnico Baroni.

Inter-Torino, Baroni in emergenza: Casadei non ci sarà causa febbre, le ultime- immagine 3
Getty Images

Oltre a Casadei infatti non ha recuperato nessuno degli infortunati: Aboukhlal, Gineitis e Simeone restano fermi ai box così come non saranno a disposizione Ilic e Biraghi. Torna nell'elenco dei convocati invece il laterale Nkounkou, il quale non veniva chiamato per una gara ufficiale dallo scorso 10 gennaio.

Leggi anche
Napoli, Di Lorenzo si opera ma non al ginocchio infortunato: il comunicato del club
Juve, nessuna lesione per Yildiz. Deciderà Spalletti come gestirlo in vista della gara con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA