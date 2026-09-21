Nessun allarme particolare in casa Inter per Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro lascerà il ritiro della Nazionale, ma la scelta è stata presa soprattutto per evitare rischi inutili in un momento in cui il giocatore non è ancora al cento per cento.

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Dimarco, secondo quanto appreso da Fcinter1908, continua infatti ad avvertire un leggero fastidio al ginocchio. Nulla che, al momento, desti particolare preoccupazione ad Appiano Gentile, ma abbastanza per suggerire prudenza.

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Dimarco lascia il ritiro dell’Italia

La decisione è stata presa di comune accordo con il commissario tecnico Roberto Mancini: Dimarco farà ritorno al club e potrà così lavorare senza forzare, con l’obiettivo di smaltire definitivamente il problema.

L’Inter non vuole correre rischi, soprattutto considerando che il giocatore non è al massimo della condizione. Da qui la scelta di interrompere anticipatamente la sua permanenza con la Nazionale.

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Spence pienamente recuperato

Se Dimarco rientra prima del previsto, per Cristian Chivu arriva intanto una buona notizia dall’altro esterno.

Djed Spence è pienamente recuperato e da lunedì tornerà regolarmente a lavorare con il gruppo, quando la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile.

Un rientro importante per il tecnico nerazzurro, che potrà così riavere a disposizione un’altra soluzione sulle corsie esterne in vista della ripresa del campionato.

Dimarco, invece, verrà gestito giorno dopo giorno. Senza allarmismi, ma con la prudenza necessaria per riportarlo al cento per cento.

Fonte: FCINTER1908