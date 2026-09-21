«È una Leggenda dell'Inter che se ne va. E se ne va un personaggio che ha generato emozioni non solo al mondo interista ma in generale a chi ama lo sport». Lo ha detto Beppe Marotta, prima di entrare nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove tra poco si celebreranno i funerali di Sandro Mazzola.

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«Abbiamo un dovere principale, preservarne la memoria e i valori ch questa memoria contiene, e che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovani ma tutti coloro i quali saranno gli uomini del domani», ha aggiunto il presidente dell'Inter.

I valori di Mazzola

E ha concluso così: «In Mazzola si possono trovare tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: umiltà, cultura del lavoro e senso di appartenenza. È un viatico importante per il mondo giovanile e per i ragazzi che diventeranno gli uomini del domani».

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Milano A. De Felice)