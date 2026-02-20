FC Inter 1908
news

Inter, due recuperi importanti per Chivu: le novità in vista di Lecce

L'Inter è tornata ad allenarsi oggi dopo il viaggio di ritorno dalla Norvegia. Buone notizie da Appiano Gentile per Chivu
L'Inter è tornata ad allenarsi oggi dopo il viaggio di ritorno dalla Norvegia. Buone notizie da Appiano Gentile per Chivu che non avrà Calhanoglu e Lautaro, me recupera due pedine importanti a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Tutti in gruppo tranne Lautaro e Calhanoglu. Frattesi e Zielinski regolarmente a disposizione, partiranno per Lecce". Chivu avrà i due giocatori a disposizione deciderà se utilizzarli a gara in corso o dal 1'.

