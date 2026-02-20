L'Inter è tornata ad allenarsi oggi dopo il viaggio di ritorno dalla Norvegia. Buone notizie da Appiano Gentile per Chivu

L'Inter è tornata ad allenarsi oggi dopo il viaggio di ritorno dalla Norvegia. Buone notizie da Appiano Gentile per Chivu che non avrà Calhanoglu e Lautaro, me recupera due pedine importanti a centrocampo.