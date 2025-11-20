FC Inter 1908
Sky – Inter, ecco la decisione sulla convocazione di Dumfries nel derby: scelta fatta

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter verso l'attesissimo derby di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter verso l'attesissimo derby di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Getty Images

Dopo l'allenamento di oggi è infatti stata presa la decisione sulla convocazione di Denzel Dumfries, l'uomo in forse verso la stracittadina.

Getty Images

Ecco cosa risulta a Sky Sport: "Hanno lavorato tutti in gruppo tranne i quattro che sono fermi: Di Gennaro, Mkhitaryan, Darmian e Dumfries. Nessuno di questi verrà convocato per il derby: l'olandese proverà ad esserci a Madrid con l'Atletico, stessa cosa per Darmian".

