Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter verso l'attesissimo derby di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri.
Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter verso l'attesissimo derby di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri
Dopo l'allenamento di oggi è infatti stata presa la decisione sulla convocazione di Denzel Dumfries, l'uomo in forse verso la stracittadina.
Ecco cosa risulta a Sky Sport: "Hanno lavorato tutti in gruppo tranne i quattro che sono fermi: Di Gennaro, Mkhitaryan, Darmian e Dumfries. Nessuno di questi verrà convocato per il derby: l'olandese proverà ad esserci a Madrid con l'Atletico, stessa cosa per Darmian".
