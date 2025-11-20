Dopo l'allenamento di oggi è infatti stata presa la decisione sulla convocazione di Denzel Dumfries , l'uomo in forse verso la stracittadina.

Ecco cosa risulta a Sky Sport: "Hanno lavorato tutti in gruppo tranne i quattro che sono fermi: Di Gennaro, Mkhitaryan, Darmian e Dumfries. Nessuno di questi verrà convocato per il derby: l'olandese proverà ad esserci a Madrid con l'Atletico, stessa cosa per Darmian".