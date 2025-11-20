Ultimo a riaggregarsi all'Inter ad Appiano Gentile sarà Manuel Akanji. Oggi lo svizzero si metterà a disposizione di Chivu dopo le due gare giocate con la Svizzera. Queste le novità dall'infermeria riportate da La Gazzetta dello Sport: "Dumfries è quasi out. Servirebbe un miracolo per rimetterlo in piedi in tempo per allenarsi e giocare un derby. Lo staff medico dell’Inter, coordinato dal dottor Volpi, proverà a restituirlo a Chivu entro la fine della settimana per consentirgli di partecipare alla trasferta di Champions a Madrid. La distorsione alla caviglia, che risale ormai all’ultima partita di campionato contro la Lazio, non è guarita nelle giornate trascorse in Olanda, con la Nazionale. Anzi. Dumfries è tornato in condizioni non buone, sente ancora dolore, Di conseguenza non può allenarsi con l’Inter e con ogni probabilità dovrà guardare la grande sfida cittadina dalla tribuna di San Siro".
"Sta bene invece Zielinski, che aveva lamentato un affaticamento dopo aver segnato il gol decisivo della vittoria polacca a Malta. Ieri si è allenato regolarmente alla Pinetina confermando la sua autorevole candidatura per il derby: Chivu dovrebbe scegliere lui per completare il centrocampo a tre con Barella e Calhanoglu".
"Intanto arrivano buone notizie da Mkhitaryan, che ha quasi completato il programma di riabilitazione dopo l’infortunio muscolare di Napoli: a cavallo del derby tornerà a lavorare a pieno regime e può rientrare tra i convocati per la partita di Pisa, domenica 30 novembre. Un rinforzo atteso e prezioso", chiude Gazzetta.
