Andrea Della Sala Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 08:02)

Ultimo a riaggregarsi all'Inter ad Appiano Gentile sarà Manuel Akanji. Oggi lo svizzero si metterà a disposizione di Chivu dopo le due gare giocate con la Svizzera. Queste le novità dall'infermeria riportate da La Gazzetta dello Sport: "Dumfries è quasi out. Servirebbe un miracolo per rimetterlo in piedi in tempo per allenarsi e giocare un derby. Lo staff medico dell’Inter, coordinato dal dottor Volpi, proverà a restituirlo a Chivu entro la fine della settimana per consentirgli di partecipare alla trasferta di Champions a Madrid. La distorsione alla caviglia, che risale ormai all’ultima partita di campionato contro la Lazio, non è guarita nelle giornate trascorse in Olanda, con la Nazionale. Anzi. Dumfries è tornato in condizioni non buone, sente ancora dolore, Di conseguenza non può allenarsi con l’Inter e con ogni probabilità dovrà guardare la grande sfida cittadina dalla tribuna di San Siro".

ZIELINSKI — "Sta bene invece Zielinski, che aveva lamentato un affaticamento dopo aver segnato il gol decisivo della vittoria polacca a Malta. Ieri si è allenato regolarmente alla Pinetina confermando la sua autorevole candidatura per il derby: Chivu dovrebbe scegliere lui per completare il centrocampo a tre con Barella e Calhanoglu".

MKHITARYAN — "Intanto arrivano buone notizie da Mkhitaryan, che ha quasi completato il programma di riabilitazione dopo l’infortunio muscolare di Napoli: a cavallo del derby tornerà a lavorare a pieno regime e può rientrare tra i convocati per la partita di Pisa, domenica 30 novembre. Un rinforzo atteso e prezioso", chiude Gazzetta.