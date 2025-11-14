FC Inter 1908
FCIN1908 / Dumfries lascia l’Olanda e torna a Milano: le sue condizioni in vista del derby

Le condizioni dell'esterno nerazzurro
Denzel Dumfries non è stato convocato per la sfida in programma stasera tra Olanda e Polonia.

I tifosi nerazzurri si erano immediatamente allarmati in vista dell'attesissimo derby, che si giocherà domenica 23 novembre.

Le condizioni di Dumfries

Come raccolto da FCINTER1908, l'esterno nerazzurro ha un fastidio alla caviglia, che non dovrebbe destare particolari preoccupazioni. Dumfries è atteso già domani a Milano per iniziare le sedute di fisioterapia.

