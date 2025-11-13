Il portiere del Parma Zion Suzuki è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico all'Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del dottor Giulio Pasta, responsabile sanitario del Parma Calcio. "L'intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu" fa sapere il club ducale.

Infortunatosi nel corso della partita contro il Milan, Suzuki starà fuori per un periodo stimato tra i 3 e 4 mesi: il Parma sta valutando se operare o meno sul mercato degli svincolati. Intanto domani la squadra crociata affronterà il Mantova in amichevole al centro sportivo di Collecchio: in campo Corvi e Rinaldi, le due riserve già rosa, in ballottaggio per sostituire il portiere giapponese alla ripresa del campionato.