Sky svela: “Ecco per quanto l’Inter dovrà ancora fare a meno di Dumfries”

Ma quando torna Denzel Dumfries? Sta pesando e non poco l'assenza dell'olandese sulla fascia destra dell'Inter, ecco le ultime sui tempi di recupero dell'esterno da Sky Sport.
Ma quando torna Denzel Dumfries? Ecco le ultimissime da Sky Sport sulle condizioni dell'esterno olandese
"Le note positive sono tante, condite da qualche preoccupazione come l’assenza prolungata, almeno fino alla fine di febbraio, di Dumfries su una fascia destra dove stenta a decollare Luis Henrique", si legge.
