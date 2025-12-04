Non sembrava così grave l’infortunio di Denzel Dumfries, ma i tempi si sono allungati: cosa c'è dietro e quando può tornare

Non sembrava così grave l’infortunio di Denzel Dumfries, tanto che in un primo momento si parlava addirittura di un rientro tra derby e Atletico Madrid. L’esterno dell’Inter ha lasciato il ritiro della sua nazionale per un problema alla caviglia sinistra. In un video pubblicato da Frattesi sui social nella settimana del derby, si vedeva chiaramente la caviglia gonfia di Dumfries. Ma come mai si sono allungati i tempi?

Il diretto interessato al Gran Galà del Calcio lunedì ha spiegato: “Sto lavorando, voglio tornare il prima possibile: spero di recuperare in due-tre settimane". Ma cosa c’è dietro? La caviglia gonfia e il dolore - nonostante le classiche terapie - hanno impedito a Dumfries di prendere parte alle scorse partite e salterà anche le prossime con Como e Liverpool.

Il rientro infatti, stando anche alle parole di Dumfries, è tornare tra Genoa (14 dicembre) e Supercoppa Italiana contro il Bologna del 19 dicembre (la semifinale).