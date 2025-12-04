FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro…

news

Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro…

Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro… - immagine 1
Non sembrava così grave l’infortunio di Denzel Dumfries, ma i tempi si sono allungati: cosa c'è dietro e quando può tornare
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro…- immagine 2
Getty Images

Non sembrava così grave l’infortunio di Denzel Dumfries, tanto che in un primo momento si parlava addirittura di un rientro tra derby e Atletico Madrid. L’esterno dell’Inter ha lasciato il ritiro della sua nazionale per un problema alla caviglia sinistra. In un video pubblicato da Frattesi sui social nella settimana del derby, si vedeva chiaramente la caviglia gonfia di Dumfries. Ma come mai si sono allungati i tempi?

Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro…- immagine 3
Getty Images

Il diretto interessato al Gran Galà del Calcio lunedì ha spiegato: “Sto lavorando, voglio tornare il prima possibile: spero di recuperare in due-tre settimane". Ma cosa c’è dietro? La caviglia gonfia e il dolore - nonostante le classiche terapie - hanno impedito a Dumfries di prendere parte alle scorse partite e salterà anche le prossime con Como e Liverpool.

Inter, Dumfries e i tempi più lunghi del previsto: cosa c’è dietro. E il rientro…- immagine 4
Getty Images

Il rientro infatti, stando anche alle parole di Dumfries, è tornare tra Genoa (14 dicembre) e Supercoppa Italiana contro il Bologna del 19 dicembre (la semifinale).

Leggi anche
FCIN1908 – Inter, ecco come sta Darmian e quando può tornare a disposizione
Sky – Inter-Venezia, Bonny non si allena con la squadra: domani la decisione sulla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA