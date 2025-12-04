Matteo Darmian finora ha racimolato due sole presenze in stagione con la maglia dell'Inter. Un quarto d'ora nella sconfitta per 4-3 dei nerazzurri contro la Juventus e altri 15' il 30 settembre scorso contro lo Slavia Praga in Champions League.
FCIN1908 – Inter, ecco come sta Darmian e quando può tornare a disposizione
Darmian è fuori da metà ottobre per un problema al polpaccio e il suo rientro non è così imminente. L'ex Torino e Manchester United, come appreso da Fcinter1908.it, non è ancora al massimo della forma e, rispetto alla tabella di marcia, rischia di posticipare il suo rientro di un paio di settimane.
Darmian salterà sicuramente le sfide contro Como, Liverpool e Genoa ma già al termine della prossima settimana potrebbe essere arruolabile da Chivu. Il tecnico nerazzurro, però, sta pensando di inserirlo gradualmente nelle rotazioni perché non vuole correre rischi in generale.
Anche per questo motivo è lecito pensare che Darmian possa tornare in campo tra fine dicembre (il 28 l'Inter sfiderà l'Atalanta a Bergamo) e inizio anno, con Inter-Bologna il 4- gennaio ad aprire il 2026 dei nerazzurri.
