Matteo Darmian finora ha racimolato due sole presenze in stagione con la maglia dell'Inter. Un quarto d'ora nella sconfitta per 4-3 dei nerazzurri contro la Juventus e altri 15' il 30 settembre scorso contro lo Slavia Praga in Champions League.

Darmian è fuori da metà ottobre per un problema al polpaccio e il suo rientro non è così imminente. L'ex Torino e Manchester United, come appreso da Fcinter1908.it, non è ancora al massimo della forma e, rispetto alla tabella di marcia, rischia di posticipare il suo rientro di un paio di settimane.