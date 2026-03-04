Ad Appiano Gentile giornata dedicata al lavoro di scarico per l’Inter dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Lo staff tecnico ha programmato una seduta leggera, utile soprattutto per permettere ai titolari di recuperare energie in vista dei prossimi appuntamenti: dopo lo 0-0 sul campo del Como, l'Inter è attesa dal delicatissimo derby di domenica contro il Milan.
Dal centro sportivo arrivano però anche indicazioni positive sul fronte infermeria. Continuano infatti i progressi di Bonny, che sta portando avanti il proprio percorso di recupero con segnali incoraggianti. L’attaccante sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro e lo staff medico nerazzurro monitora con attenzione ogni passo.
Secondo quanto filtra da Appiano, la tabella di marcia procede nel migliore dei modi. L’obiettivo è ormai molto vicino: venerdì Bonny, sottolinea Sky Sport, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, completando così l’ultima fase del recupero.
Se non ci saranno imprevisti nelle prossime ore, il giocatore potrà quindi tornare tra i convocati e mettersi a disposizione per il derby. Giovedì è previsto un giorno di riposo per tutto il gruppo.
Chivu, con il recupero di Bonny, avrà così a disposizione 3 attaccanti su 4. Una boccata d'ossigeno per il tecnico nerazzurro.
