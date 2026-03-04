Ad Appiano Gentile giornata dedicata al lavoro di scarico per l’Inter dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Lo staff tecnico ha programmato una seduta leggera, utile soprattutto per permettere ai titolari di recuperare energie in vista dei...

Ad Appiano Gentile giornata dedicata al lavoro di scarico per l’Inter dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Lo staff tecnico ha programmato una seduta leggera, utile soprattutto per permettere ai titolari di recuperare energie in vista dei prossimi appuntamenti: dopo lo 0-0 sul campo del Como, l'Inter è attesa dal delicatissimo derby di domenica contro il Milan.

Dal centro sportivo arrivano però anche indicazioni positive sul fronte infermeria. Continuano infatti i progressi di Bonny, che sta portando avanti il proprio percorso di recupero con segnali incoraggianti. L’attaccante sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro e lo staff medico nerazzurro monitora con attenzione ogni passo.