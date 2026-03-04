Domenica scorsa, nella gara dell'Inter contro il Genoa si è fermato Bonny. Le condizioni del giocatore hanno suscitato preoccupazione in vista del derby perché c'è Lautaro Martinez in infermeria e fare a meno di un altro attaccante ridurrebbe di molto le scelte di Chivu in vista del derby.
Dopo l'allenamento di oggi crescono le possibilità di avere il giocatore a disposizione nella gara con il Milan
Ma l'ex giocatore del Parma sarà tra i convocati della gara contro il Milan. Dopo l'allenamento di oggi, riferiscono a Skysport, sta facendo progressi. Ha avuto a che fare con un affaticamento al polpaccio.
"Farà di tutto per esserci e ci sono buone possibilità che il giocatore sia a San Siro insieme al resto dei compagni domenica sera per la sfida contro i rossoneri", come riferito da Andrea Paventi. Contro i rossoneri giocheranno Esposito e Thuram. Con il francese che ha bisogno di fare bene in una gara così per ritrovare e dare certezze.
(Fonte: SS24)
