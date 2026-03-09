"Non è il momento migliore della carriera di Alessandro Bastoni, beccato dagli stadi di tutta Italia e ieri infortunato per una forte contusione alla tibia nella gara più attesa in città, poi finita in malora per la parte nerazzurra che non esulta da due infiniti anni. Dopo il tappeto sonoro subito in casa del Lecce e poi in quella del Como in Coppa Italia per l’ormai celebre simulazione in Inter-Juve, nonostante le scuse e quasi un mese passato dall’episodio con il bianconero Pierre Kalulu, l’interista ha sentito nuovamente insulti e fischi dallo stadio rossonero, come altamente prevedibile. Al minuto 68, però, si è accasciato per il dolore: in un durissimo scontro di gioco con Adrien Rabiot in mezzo al campo ha ricevuto dall’arbitro Doveri un cartellino giallo, di cui non si è neanche reso conto mentre si contorceva a terra. Alla fine, zoppicando vistosamente, è uscito lasciando il posto a Carlos Augusto: verrà rivalutato dallo staff medico alla ripresa e si deciderà se sarà necessario un approfondimento, ma nel caso migliore potrebbero bastare 48 ore di riposo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.