Come sottolinea il Corriere della Sera, per fortuna gli esami hanno tranquillizzato lo staff interista: si tratta di una botta, che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza nella lista dei convocati per la gara di Roma. "Sfida a cui certamente parteciperà Barella, che progressivamente sta aumentando il lavoro con il gruppo (Buchanan invece dovrebbe tornare in Champions)".