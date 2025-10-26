"Oggi Henrick Mkhitaryan farà gli esami del caso, dopo il necessario tempo trascorso dal problema ai flessori della coscia sinistra che sabato sera lo ha costretto a uscire al 32' di Napoli-Inter, nell'ormai celeberrima azione del rigore dell'1-0. Nel tentativo di mettere il corpo, e senza fare fallo, il 36enne armeno si è subito accasciato e anche ieri ad Appiano zoppicava vistosamente: la paura è che possa fermarsi un mese e oltre, perdendo diverse partite strategiche.