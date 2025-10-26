FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori

news

Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori

Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori - immagine 1
Rischia un lungo stop Henrick Mkhitaryan in casa Inter: sensazioni non buone ad Appiano Gentile sull’infortunio dell’armeno
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori- immagine 2

Rischia un lungo stop Henrick Mkhitaryan in casa Inter. Sensazioni non buone ad Appiano Gentile sull’infortunio dell’armeno, fa sapere La Gazzetta dello Sport.

Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori- immagine 3
Getty Images

"Oggi Henrick Mkhitaryan farà gli esami del caso, dopo il necessario tempo trascorso dal problema ai flessori della coscia sinistra che sabato sera lo ha costretto a uscire al 32' di Napoli-Inter, nell'ormai celeberrima azione del rigore dell'1-0. Nel tentativo di mettere il corpo, e senza fare fallo, il 36enne armeno si è subito accasciato e anche ieri ad Appiano zoppicava vistosamente: la paura è che possa fermarsi un mese e oltre, perdendo diverse partite strategiche.

Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori- immagine 4
Getty Images

Dopo la sosta di novembre ci sarà il derby di Milano del 23 novembre e il viaggio a Madrid contro l'Atletico del 26, un mese esatto da oggi: nella migliore delle ipotesi ci si immagina un ritorno nel periodo circoscritto a quella trasferta europea o subito dopo. Nel caso di una distrazione di secondo grado, invece, bisognerà aspettare sei settimane circa e si sfonderà ampiamente il mese di dicembre. In ogni caso, tutto dipenderà, oltre che dagli esami all'Humanitas, da come reagirà il muscolo alle cure e dal tempo necessario per il ricondizionamento muscolare”, si legge.

Leggi anche
Infortunio Mkhitaryan: ecco quanto tempo starà fuori. “Il rischio è che…”
Inter, per Palacios l’infortunio è serio: ecco quando tornerà a disposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA