Rischia un lungo stop Henrick Mkhitaryan in casa Inter. Sensazioni non buone ad Appiano Gentile sull’infortunio dell’armeno, fa sapere La Gazzetta dello Sport.
Inter, grande preoccupazione per Mkhitaryan: infortunio sembra serio, ecco quanto può star fuori
"Oggi Henrick Mkhitaryan farà gli esami del caso, dopo il necessario tempo trascorso dal problema ai flessori della coscia sinistra che sabato sera lo ha costretto a uscire al 32' di Napoli-Inter, nell'ormai celeberrima azione del rigore dell'1-0. Nel tentativo di mettere il corpo, e senza fare fallo, il 36enne armeno si è subito accasciato e anche ieri ad Appiano zoppicava vistosamente: la paura è che possa fermarsi un mese e oltre, perdendo diverse partite strategiche.
Dopo la sosta di novembre ci sarà il derby di Milano del 23 novembre e il viaggio a Madrid contro l'Atletico del 26, un mese esatto da oggi: nella migliore delle ipotesi ci si immagina un ritorno nel periodo circoscritto a quella trasferta europea o subito dopo. Nel caso di una distrazione di secondo grado, invece, bisognerà aspettare sei settimane circa e si sfonderà ampiamente il mese di dicembre. In ogni caso, tutto dipenderà, oltre che dagli esami all'Humanitas, da come reagirà il muscolo alle cure e dal tempo necessario per il ricondizionamento muscolare”, si legge.
