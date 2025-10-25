Non solo Marcus Thuram (questa sarà la settimana del delicato rientro in gruppo del francese, decisiva per capire quando potrà essere convocato), Matteo Darmian e Raffaele De Gennaro. Non è partito per Napoli neanche un quarto interista infortunato.
Inter, per Palacios l'infortunio è serio: ecco quando tornerà a disposizione
Inter, per Palacios l’infortunio è serio: ecco quando tornerà a disposizione
Non solo Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele De Gennaro. Non è partito per Napoli neanche un quarto interista infortunato
Tomas Palacios, infatti, ha rimediato in allenamento un risentimento al retto femorale della coscia sinistra che lo obbligherà a saltare la sfida di oggi al Maradona e non solo quella: lo staff nerazzurro spera di ritrovarlo dopo la sosta di novembre.
