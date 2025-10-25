FC Inter 1908
Inter, per Palacios l’infortunio è serio: ecco quando tornerà a disposizione

Inter, per Palacios l’infortunio è serio: ecco quando tornerà a disposizione - immagine 1
Non solo Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele De Gennaro. Non è partito per Napoli neanche un quarto interista infortunato
Non solo Marcus Thuram (questa sarà la settimana del delicato rientro in gruppo del francese, decisiva per capire quando potrà essere convocato), Matteo Darmian e Raffaele De Gennaro. Non è partito per Napoli neanche un quarto interista infortunato.

Tomas Palacios, infatti, ha rimediato in allenamento un risentimento al retto femorale della coscia sinistra che lo obbligherà a saltare la sfida di oggi al Maradona e non solo quella: lo staff nerazzurro spera di ritrovarlo dopo la sosta di novembre.

