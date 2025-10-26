Infortunio Mkhitaryan: ecco quanto tempo starà fuori. “Il rischio è che…”

Mkhitaryan si è infortunato nel corso del primo tempo di Napoli-Inter: ecco le prime sensazioni e i tempi di recupero

Nell'occasione del calcio di rigore assegnato da Mariani e dall'assistente al Napoli, Henrikh Mkhitaryan si è fatto male. L'armeno ha chiesto subito il cambio e infatti al suo posto è entrato l'ex Zielinski.