Nell'occasione del calcio di rigore assegnato da Mariani e dall'assistente al Napoli, Henrikh Mkhitaryan si è fatto male. L'armeno ha chiesto subito il cambio e infatti al suo posto è entrato l'ex Zielinski.
Infortunio Mkhitaryan: ecco quanto tempo starà fuori. “Il rischio è che…”
Mkhitaryan si è infortunato nel corso del primo tempo di Napoli-Inter: ecco le prime sensazioni e i tempi di recupero
In serata l'Inter ha spiegato in dettaglio cosa è capitato all'ex centrocampista di Roma e Dortmund tra le altre: "Henrikh Mkhitaryan sostituito al 32' del primo tempo di Napoli-Inter per un problema ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni"
Ma quanto tempo starà fuori Mkhitaryan? Tuttosport prova a dare una risposta a questa domanda. "Siccome quando piove può anche diluviare, ieri l’Inter ha perso pure Mkhitaryan per un guaio ai flessori della coscia sinistra: la situazione verrà valutata nei prossimi giorni, ma c’è il rischio di rivedere l’armeno dopo la sosta"
