Inter in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è uscito anzitempo contro il Bodo/Glimt per un problema al polpaccio, confermato anche nel post-partita da Cristian Chivu, visibilmente preoccupato per lo stop dell'argentino.
Inter, Tyc Sports rassicura: “Lautaro, non è lesione grave! Ecco di cosa si tratta”
Il capitano nerazzurro è uscito anzitempo contro il Bodo/Glimt per un problema al polpaccio, confermato anche nel post-partita da Cristian Chivu
Ma, secondo Gaston Edul di Tyc Sports, Lautaro non avrebbe riportato una lesione grave. Si tratta di un infortunio muscolare al polpaccio che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane, ma non è nulla di più di uno stiramento".
